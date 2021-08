Lokalgeschichte : Dormagens „Kö“ im Wandel der Zeiten

Dormagen Früher hieß sie Hauptstraße, und auch sonst hat die Lebensader der Chemiestadt im Laufe der Zeit einige Wandlungen mitgemacht. Lokalhistoriker Eduard Breimann hat in seinem Archiv nachgesehen und blickt für die NGZ zurück.

„Das waren noch Zeiten“, sagen viele Dormagener, wenn sie an die Zeit vor dem Umbau der Kölner Straße zur Fußgängerzone denken. Die Zeit bis 1988 war die Phase, in der es viele kleine Geschäfte gab, die für die Ewigkeit geschaffen schienen. Von Metzgern, über Modegeschäfte für Damen und Herren, bis zu Feinkost, Bäckern und Lebensmittel-Läden. Da störten offensichtlich auch die Lastwagen und Autos nicht, die das Überqueren der Kö gefährlich machten. Ich als „Zugereister“, der aber diese Zeit hier schon bewusst erlebt hat, vermisse diese kleinen Geschäfte, wie Metzger, Bäcker und natürlich auch unser Büdchen.

Die frühere „Hauptstraße“ in Dormagen wandelte sich nicht nur im Namen und wurde zur „Kölner Straße“. Oh nein! Sie machte in den Jahrhunderten so viele Wandlungen durch. Von der, mit den ersten Autos befahrenen und mit Kopfsteinpflaster belegten Landstraße, der Verbindungsstraße Neuß-Köln, über den Rang einer Bundesstraße 9 bis hin zu unserer heutigen Fußgängerzone.