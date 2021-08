Kultur in Radevormwald : Kulturkreis startet neu mit Comedy-Show

Radevormwald Endlich wieder Theater, Kabarett, Musik – der neue Spielplan des Kulturkreises Radevormwald für das Bürgerhaus steht. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Montag. Zu Beginn gibt es gleich Gelegenheit für gute Laune.

Michael Teckentrup gibt auch schon einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen im Herbst: „Nächste Punkte im Programm sind die Spielplan-22/23-Präsentation des Rheinischen Landestheaters Neuss am Sonntag 10. Oktober, um 11 Uhr im großen Saal sowie die Theater-Vorstellungen „Marlow“ am Mittwoch, 10. November, um 19.30 Uhr, „Shakespeare in Love“ am Mittwoch, 17. November, um 19.30 Uhr und „Der Sandmann“ am Mittwoch, 24. November, um 19.30 Uhr.“ Der Einlass zu den Aufführungen ist jeweils ab 19 Uhr, dann gibt es Einführung im großen Saal ab etwa 19.10 Uhr. „Auch in der Adventszeit, so hoffen die Mitglieder des Kulturkreises, wird in diesem Jahr wieder Theater das Warten auf das Christfest versüßen: Am Sonntag, 12. Dezember, wird um 15 Uhr mit der „Weihnachtsgeschichte“ eine Komödie für die ganze Familie nach der Erzählung von Charles Dickens über den geläuterten Geizhals Scrooge aufgeführt.