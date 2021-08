Kirchen in Radevormwald : Rader Kinder erleben Abenteuer an der Ruhr

Radevormwald Die Evangelische Jugend Radevormwald konnte für eine Woche auf Kinderfreizeit fahren. Diesmal ging es mit 13 Kindern zwischen acht und zwölf Jahren nach Witten.

Das Team um Robin Köster, welches aus Philipp Gossens, Dennis Heidenpeter, Carina Wall und Regina Weißheim bestand, hatte auch diese Freizeit wieder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. So konnten sich die Kinder zum Beispiel bei einer selbstausgedachten Geländespiel-Version von „Vier gewinnt“ austoben, ihrer eigenen T-Shirts batiken oder bei einem gemütlichen Lagerfeuer Stockbrot und Marshmallows genießen. Bei dem Fantasy-Gelände Spiel trafen sie unter anderem auf einem verliebten Ritter und einer tollpatschigen Händlerin, während sie bei einer Quiz-Show mit Köpfchen an die Sache angehen mussten.

Wie auch in den Jahren davor wurde die Freizeit von einem Thema begleitet, welches dieses Mal „Abenteuerland“ war. Neben täglichen Abendausklängen, welche unter diesem Thema standen, haben wir auch in Kleingruppen über ihr persönliches Abenteuerland geredet und was alles Teil ihrer Welt ist. So nahmen die Kinder am Ende ihr eigenes Abenteuerland mit nach Hause und konnten dieses stolz den Eltern präsentieren. Abgesehen von kleinen Regenschauern, welche mit Brettspielen oder auch gerne mit dem Spiel „Werwolf“ überbrückt wurden, hatte die Gruppe schönes Wetter. Bereits jetzt freuen sich alle auf die Neuauflage der Kinderfreizeit im Jahr 2022.