Unternehmen in Radevormwald : Gira zieht Bilanz des Gründer-Projektes „Gnerator“

Radevormwald Vor drei Jahren hat Gira das Projekt „Gnerator“ ins Leben gerufen. Ziel war, innovative Gründer und Gira miteinander zu vernetzen. Nun zieht das Unternehmen eine Bilanz.

Das Radevormwalder Unternehmen Gira zieht nach drei Jahren eine Bilanz seines Projektes „Gnerator“. Ziel war, innovative Gründer und Gira miteinander zu vernetzen und so „dauerhafte Technologie- und Geschäftspartnerschaften“ zu schaffen, so hatte es Christian Feltgen, Technologie-Geschäftsführer beim Gebäudetechnikspezialisten Anfang 2018 formuliert.

Dabei habe sich ausgezahlt, dass die Gründerinitiative zum einen nah am Kerngeschäft von Gira tätig ist und zum anderen gezielt nach Start-ups Ausschau hält, deren Leistungsangebot auch abseits der eigentlichen Wertschöpfung Mehrwerte generieren könnte. „In der Praxis sind wir natürlich in erster Linie eine Innovationsplattform, die als in beide Richtungen begehbare Brücke zwischen Start-ups und dem Mittelstand fungiert“, erklärt Senior Technologiemanager Matthias Nawrocki, der das „Digital Labor“ in Berlin leitet.

Tatsächlich sind in der Zusammenarbeit mit Senic, einem Partner aus der Gründerszene in der Spreemetropole, seit 2018 bereits drei neue, am Markt erfolgreiche Produkte entstanden – zuletzt 2020 ein Outdoorschalter, der Gira zudem Zutritt zur weiten Welt „Friends of Hue“ des Lichtkonzerns Signify – früher Philips – verschafft hat. „Die Zusammenarbeit hat sich in der Praxis als äußerst produktiv herausgestellt. Dies hatten wir angesichts unseres nur dreiköpfigen Teams so nicht unbedingt erwartet und ist sicher nicht die Regel, wenn junge Firmengründungen auf alteingesessene Unternehmen treffen“, betont Geschäftsführer Feltgen.