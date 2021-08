Radevormwalder Ortschaft : Spannende Einblicke in Dahlhausens Geschichte

Wupperorte Bärbel Enke-Scherbel aus Schwelm übergab dem Heimat- und Verkehrsverein interessante Dokumente. Der wiederum reichte sie weiter ans Heimatmuseum. In den Quellen geht es unter anderem um das Unternehmen Hardt-Pocorny – manches lässt den Leser schmunzeln.

Bärbel Enke-Scherbel hat in dem Nachlass ihrer Mutter Unterlagen gefunden, die einen Einblick in das Industriegeschehen an der Wupper um 1950 geben. Ihre Mutter Lore Schaller ist in den Wupperorten aufgewachsen und 1931 geboren.

„Meine Mutter hat in ihren jungen Jahren in der Fabrik Hardt und Pocorny in Radevormwald gearbeitet. Aus dieser Zeit stammen die Bücher und Schriften“, sagt Bärbel Enke-Scherbel. Sie lebt in Schwelm und hat nach den interessanten Funden Kontakt zum Heimat- und Verkehrsverein (HVV) geknüpft. Michael Scholz, der zweite Vorsitzende des Vereins, hat die Unterlagen entgegengenommen und an das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße weitergeleitet. „Die historischen Briefe, Hefte und Broschüren sind ein wichtiges Stück Zeitgeschichte. In den Büchern stehen Informationen, die teilweise neu für uns sind“, sagt er. So gehört zu dem Nachlass von Lore Schaller, die Anfang des Jahres gestorben ist, ein Buch mit dem Titel „Dahlhausen an der Wupper und seine Industrieanlagen“, das von Paul Zeit geschrieben wurde. Das Buch stammt aus dem Jahr 1948 und wurde Rudolf Hardt zu seinem 70. Geburtstag gewidmet. Die „Gehaltsempfänger“ von Hardt und Pocorny hatten zu diesem Anlass sogar gedichtet. „Vor allen Dingen bleib gesund, so rüstig-jung und mollig rund“ dichteten die Angestellten von Rudolf Hardt. Sie dankten ihrem Arbeitgeber ganz ehrlich mit „Das dicke Loch im Portemonnaie, die düsteren Mienen werden hell, ist Onkel Rudolf dann zur Stell, er bringt dann Jedem pünktlich-flinke die heiß ersehnte Pinke-Pinke.“