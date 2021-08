Schnelles Internet in Radevormwald : Glasfaserausbau – Start im Gewerbegebiet

Info

Versorgung Die Stadtverwaltung in Radevormwald will nach der Sommerpause auch neue Lösungen für den Breitbandausbau in den Außenortschaften des Stadtgebietes vorstellen. Hier hatte es seit einigen Jahren keine Fortschritte gegeben, seit die erste Ausschreibung für das öffentlich geforderte Vorhaben im Jahr 2019 gescheitert war.