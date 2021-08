Kirchengemeinden in Radevormwald : Gelungene Jugendfreizeit in Holland

Radevormwald 40 Jugendliche samt Betreuerteam reisten für zwei Wochen in die Niederlande. Das Fazit des Leiters: „Insgesamt war es mal wieder eine super Freizeit, und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste im Sommer 2022.“

Auch dieses Jahr hat die evangelische Jugend Radevormwald eine Jugendfreizeit veranstaltet. Das Ziel der 40 Jugendlichen und des Betreuerteams war Roderesch in den Niederlanden, das zur Gemeinde Noordenveld in Drenthe gehört. In einem schönen Haus, umgeben von einem großen Wald und einem eigenen Fußballplatz, verlebten die Besucher aus Deutschland unbeschwerte Tage trotz der Corona-Pandemie. Neben Freizeitleiter Robin Köster, zählten Lucas Köster, Robert Melzer, Christian Melzer, Lea Kuntz, Konrad Kuntz, Janine Weber und Philipp Gosens zum Betreuerteam. Sie hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Kultur in Dormagen : Theatersommer soll 2022 wieder in Knechtststedener Scheune laufen

Nach einer Woche wurde bei einer „Bergfest-Disco“ wieder ausgiebig getanzt und mitgesungen. Mindestens genauso gut kam der Casino-Abend an. Die Teilnehmer bildeten über den Tag Zweier-Teams, um dann abends an den verschiedenen Spieltischen um Chips zu spielen. Es war sogar möglich, für 100 Chips eine eigene ganze Kokosnuss zu bekommen, was einem Duo sogar gelang. „Über die gesamten zwei Wochen standen in der Küche für uns Felix Schimmelpfennig und Yannik Dahlmann. Die beiden sorgten nicht nur einfach dafür, dass es immer genug zu essen gab, sondern, dass sich die gesamte Gruppe immer darauf freute und gespannt war, was es denn diesmal Leckeres zu Essen geben würde“, lobt Leiter Robin Köster. „Selbstgemachte Schnitzel, Gegrilltes, Lasagne und Oreo-Cupcakes sind hier nur ein kleiner Ausschnitt aus der Essensauswahl dieses Jahres.“