Naturfreunde in Radevormwald : Kinder pflanzen Wildobstbäume im Wiebachtal

Naturfreunde in Radevormwald

Marlena (am Spaten) und ihre Freundinnen von der Kinderfeuerwehr bei der Pflanzung. Lena hält die kleine Buche. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Es wurden unter anderem Schlehe, Felsenbirne, Holunder und Kornelkirschen gesetzt. Sie gelten als sehr insektenfreundlich.

In den vergangenen sechs Jahren hat die IG Wiebachtal mit der Hilfe engagierter Kinder über 1.800 Buchen und 150 Wildäpfel gepflanzt, wo einst der Sturm „Kyrill“ gehaust hatte. Am Sonntag war auf der ein Hektar großen Fläche wieder großer Trubel, denn über 50 Mädchen und Jungen trafen sich auf der Kinderpflanzfläche, um in erster Linie insektenfreundliche Wildsträucher, wie Schlehe, Kornelkirsche, Holunder und Felsenbirne zu pflanzen. „Die Sträucher sind die ideale Ergänzung zu dem Insektenhotel, das ganz neu auf der Fläche steht“, sagt Sabine Fuchs, die Vorsitzende der IG Wiebachtal. Ersetzt wurden aber auch einige Buchen, die eingegangen sind und Apfelbäume, die von Wühlmäusen zerstört wurden.