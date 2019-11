Katholische Kirchengemeinde Radevormwald : Basar unterstützt Menschen in Armut

Der Andheri-Basar in Radevormwald hat eine Tradition, die mehr als ein halbes Jahrhundert andauert. Auch in diesem Jahr kamen viele Interessierte in das Caritashaus und schauten sich an den Ständen um. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Andheri-Basar im Caritashaus sammelte am Wochenende Spenden für den guten Zweck. Verkauft wurden vor allem Handarbeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Rund um Allerheiligen findet im Caritashaus der katholischen Kirchengemeinde traditionell der Andheri-Basar statt. Seit Freitag konnten die Besucher des Basars zahlreiche Handarbeiten, viele davon weihnachtlich, entdecken und gegen eine Spende erwerben. Wer auf dem Basar einkauft, unterstützt die Andheri-Hilfe Bonn. Alle Einnahmen, die von der Kirche von Freitag bis Sonntag erzielt wurden, gehen zu 100 Prozent an den Verein.

In diesem Jahr werden die Spenden dazu verwendet, um die Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in Nordindien zu verbessern. „In dieser Region Indiens ist die Armut so groß, dass die Kinder oftmals die Schule nicht besuchen können, da sie mithelfen müssen den Lebensunterhalt der Familien zu verdienen. Trotzdem reicht das Einkommen oft nicht aus, um den Hunger zu stillen“, sagt Simone Kreimendahl, Hauptorganisatorin des Basars. Zusammen mit Sigrid Sagolla und Steffi Braun kümmert sie sich ehrenamtlich darum, dass der Andheri-Basar in Radevormwald zu einem Erfolg wird. Kreimendahl kümmert sich um die Reservierung der Räume, die Einplanung aller Helfer und alle organisatorischen Fragen. Sigrid Sagolla ist für die Dekoration und Anordnung aller Artikel zuständig und Steffi Braun kümmert sich um den Bastelkreis der Gemeinde, der einen Großteil des Basars gestaltet. „Der Bastelkreis trifft sich einmal im Monat und fertigt in einem Jahr viele Dinge an, die wir an diesem Wochenende verkaufen“, sagt Simone Kreimendahl.

Info Bildungsmöglichkeiten helfen den Familien Spendenzweck Die Einnahmen des Andheri-Basars gehen zu 100 Prozent an den Verein Andheri-Hilfe Bonn. Dieses Jahr werden die Spenden dazu verwendet, um die Lebensbedingungen von Kindern und Frauen in Indien zu verbessern. Ein Ziel des Projektes ist es den Schulbesuch der Kinder zu fördern, die Ausstattung der Schulen und den Unterricht zu verbessern. Durch Bildung soll die Armut der betroffenen Familien langfristig bekämpft werden. Zudem sollen Frauen dabei unterstützt werden eigene Einkommensprojekte zu realisieren. Umgesetzt werden sollen auch Bildungsangebote zum Thema Ernährung und Hygiene.

Mehr als 20 Frauen beteiligen sich im Laufe eines Jahres an den Vorbereitungen. Darüber hinaus werden auf dem Andheri-Basar auch Handarbeiten und Bastelarbeiten von Einzelpersonen verkauft, die sich an dem Sammeln von Spenden beteiligen wollen. Ein Teil der verkauften Ware wurde außerdem von einem Nähkursus gefertigt, der sich aus geflüchteten Frauen zusammengeschlossen hat.

Dass es auf dem Andheri-Basar zu wenig Ware gibt, passiert eigentlich nie. „Wir haben sogar meistens zu viel. Manchmal packen wir Kisten und geben die an andere Andheri-Basare, damit die Sachen da verkauft werden können.“ Simone Kreimendahl bekam am Wochenende unter anderem Unterstützung von ihrer Tochter Maya. Der 13-Jährigen macht es Spaß an dem Kuchenbuffet zu helfen. „Ich bin gerne hier und helfe mit“, sagt die Schülerin.

Das Engagement der zahlreichen Ehrenamtler zahlte sich bereits am Freitag aus. Allerheiligen ist meistens der stärkste Tag des Andheri-Basars und so war es auch in diesem Jahr. Am Freitag nahm der Basar 4.800 Euro an Spenden ein. Simone Kreimendahl weiss, dass das ein guter Start ist. „An dem gesamten Wochenende nehmen wir meistens zwischen 10.000 und 12.000 Euro ein. Der Freitag war ein richtig guter Anfang“, sagt sie.

Kopfzerbrechen bereitet ihr und den anderen Organisatorinnen allerdings der Blick in die Zukunft. Ab 2021 gilt die Umsatzsteuer auch für Gemeinde und ihre ehrenamtlich gestemmten Einnahmen, die zum Beispiel über Pfarrfeste oder Basare erzielt werden. Simone Kreimendahl sieht das kritisch. „Das wird ein riesiger Aufwand, der uns Zeit kosten wird, die natürlich ehrenamtlich aufgebracht werden muss. Ich als Buchhalterin kann das, aber andere Ehrenamtler werden große Probleme bekommen“, sagt sie. „Wenn wir über jedes verkaufte Stück Kuchen und über jedes Teelicht, das wir verkaufen, Buch führen müssen, wird das sehr aufwendig.“