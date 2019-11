Ehrenamt in Radevormwald : Weniger Kreis-Zuschüsse für Jugendarbeit der Vereine

Radevormwald Die für die Jugendarbeit zweckgebunden Zuschüsse werden den Sportvereinen mit mindestens 10 Mitgliedern bis einschließlich 18 Jahren und höchstens 31 Mitgliedern jährlich als Pauschal-Förderung bereitgestellt.

() Die Sportvereine in der Bergstadt haben 2019 weniger Zuschüsse vom Oberbergischen Kreis für ihre Jugendarbeit erhalten als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Übersicht hervor, die für die Sitzung des Kreis-Sportausschusses am 14. November vorliegt. Demnach beträgt die Gesamthöhe der Zuschüsse für Radevormwald in diesem Jahr 12.109,20 Euro. Im Jahr 2018 waren es 12.511 Euro, also gut 400 Euro mehr. Zeitgleich ging die Zahl der Vereine in Radevormwald, die gefördert werden, von 15 auf 13 zurück.