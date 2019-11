Gemeinden in Radevormwald : Ökumenische Bibelabende in den Wupperorten

Radevormwald In diesem Jahr geht es bei der Veranstaltungsreihe um Textstellen aus dem 5. Buch Mose, die vielen Christen eher unbekannt sind.

() In den Wupperorten gibt es eine kleine, aber sehr lebendige Ökumene. Zu ihr gehören die Katholische Kirchengemeinde St. Josef Vogelsmühle, die Evangelischen Kirchengemeinden Remlingrade und Dahlerau sowie die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau. Eine der gemeinsamen Aktionen findet jährlich im November statt: die Ökumenischen Bibelabende. Dabei werden ausgewählte Texte eines bestimmten biblischen Buches miteinander betrachtet, um ins Gespräch zu kommen. In diesem Jahr sind es drei Texte aus dem 5. Buch Mose – mithin einem Bibelabschnitt, der vielen Christen recht unbekannt ist und in der kirchlichen Verkündigung selten vorkommt. Es gibt viel Neues und Unbekanntes zu entdecken: am Dienstag, 5. November, 19.30 Uhr, in der Freien evangelischen Gemeinde Dahlerau (Kirchstraße), unter Leitung von Pastor Peter Bernshausen; am Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr, im Katholischen Pfarrheim (Kirchstraße), unter Leitung von Pfarrvikar Michael Weiler und am Donnerstag, 21. November, 19.30 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus Herkingrade, unter Leitung von Pfarrer Ernst Albrecht Keller. Die Gemeinden und Mitarbeiter freuen sich auf viele Teilnehmer und spannende Gespräche.