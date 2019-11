Ansichtssache : Bürgermeister kann nicht mehr lange zögern

Meinung Radevormwald Bislang hat Johannes Mans geschwiegen zur Frage, ob er 2020 für das Amt des Stadtoberhaupts antreten möchte. Seine möglichen Gegner scharren bereits mit den Hufen.

Tritt er wieder an oder nicht? Radevormwalds Bürgermeister Johannes Mans hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob er 2020 wieder als Kandidat für das Bürgermeisteramt zur Verfügung steht. Manche politischen Kräfte in der Stadt scharren nun mit den Hufen und möchten wissen, worauf sie sich einstellen sollen, allen voran die Christdemokraten, die bislang als einzige Partei deutlich gemacht hat, dass sie mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen wird. Aus den Reihen der Jungen Union ist Johannes Mans nun für seine Zurückhaltung kritisiert worden. Angesichts der vielen langfristigen Projekte, die während seiner Amtszeit angestoßen wurden, sollten die Bürger Klarheit bekommen, wie es weitergeht. Freilich: Auch die CDU will ihren Kandidaten in diesem Jahr noch nicht öffentlich machen, sondern erst Anfang 2020, so ließ der Vorsitzende durchblicken.