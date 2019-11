Kirchengemeinde in Radevormwald : Gottesdienst und Versammlung

In der lutherischen Kirche an der Burgstraße findet die Gemeindeversammlung statt.

Radevormwald Die Kandidaten für die Presbyteriumswahl 2020 werden vorgestellt.

() Am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr findet in der Lutherischen Kirche ein besonderer Taufgottesdienst statt. Im Mittelpunkt steht die Martinsgeschichte, die in einer modernen Übertragung von den Konfirmanden der Lutherischen Kirchengemeinde vorgespielt wird.

Zugleich richten die Gläubigen ihren Blick in diesem Gottesdienst auf die diakonische Jahresaktion „Basa meets Radevormwald“, in der die Gemeindeglieder durch den Jahresverlauf immer wieder mit der Hilfsorganisation „Apotheker ohne Grenzen“ beschäftigt und Kollekten sowie Spenden gesammelt haben. Im besonderen Blickpunkt stand dabei das kleine Dorf Basa in Nepal. Pate gestanden hat in dieser Zeit der Radevormwalder Apotheker Dr. Ralph Bültmann, der auch am Gottesdienst mitwirken wird. Eine besonders festliche Note bekommt der Gottesdienst durch die Beteiligung der Band „Grandma’s Kitchen“, die aus vier jungen Musikern besteht, die irische Folkmusik machen.