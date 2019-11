Bank in Radevormwald : Volksbank öffnet wieder am Schlossmacherplatz

Volksbank öffnet wieder am Schlossmacherplatz

Bank in Radevormwald

Radevormwald Mehrere Monate lang wurde das Gebäude an der Schlossmacherstraße kernsaniert. Die Beraterbüros und das SB-Terminal fanden für diese Zeit in nahen Räumlichkeiten ein Domizil.

() Nachdem einige Monate lang die Geschäftsstelle umgebaut wurde, kündigt die Volksbank Oberberg nun an, dass die Niederlassung an der Schlossmacherstraße 6 wieder eröffnet wird. Unter der Leitung von Axel Klugmann arbeiten in der Radevormwalder Geschäftsstelle rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.