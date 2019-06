Weitblick in Radevormwald : Schüler erhalten den Sozialführerschein

Radevormwald Die Ehrenamtsinitiative Weitblick hat es Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der Armin-Maiwald-Schule ermöglicht, Einblicke in soziale Einrichtungen zu wagen. Jetzt sind die Jugendlichen Besitzer des Sozialführerscheins.

Zwölf Stunden in einer sozialen Einrichtung helfen und den Alltag der Menschen miterleben, die in Krankenhäusern, Kindertagesstätten oder Seniorenwohnzentren arbeiten – das war der Weg, um den Sozialführerschein zu erhalten. Das Projekt der Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises wurde in diesem Jahr von Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) und der Armin-Maiwald-Schule in Anspruch genommen, die alle prägende Erfahrungen gemacht haben. Die Zertifikatsverleihung fand im Haus Burgstraße statt.