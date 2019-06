Oberbergischer Kreis : Newsletter für Eltern schulpflichtiger Kinder

Oberberg Der Kreis will die Eltern „als Erstberater in der beruflichen Orientierung ihrer Kinder unterstützen.

Die Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf/Studium des Kreises veröffentlicht am Montag die erste Ausgabe des Newsletters „OBKarriere – Übergang Schule-Beruf/Studium“. Der Newsletters richtet sich an Eltern schulpflichtiger Kinder, die sich im Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung, in ein Studium oder in eine andere Anschlussmöglichkeit befinden.