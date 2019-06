Sportereignis bei Radevormwald : Drachenbootfest auf Beyenburger Stausee

Beyenburg Erneut werden Groß- und Kleinboote auf dem Gewässer zwischen Rade und Beyenburg wieder konkurrieren.

(s-g) Der Verein für Kanusport Wuppertal, richtet am 15. und 16. Juli zum nunmehr 26. Mal das Bergische Drachenbootfest auf dem Stausee in Wuppertal-Beyenburg aus. Nach dem gelungenen Jubiläum im vergangenen Jahr werde auch an diesem Wochenende wieder Groß- und Kleinboote um den Sieg konkurrieren.