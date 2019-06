Bildung Radevormwald : „Juca“-Schultour zu Gast in der Rader Sekundarschule

Radevormwald Zwei Bands machten Musik, suchten das Gespräch mit den Schülern und schilderten ihr soziales Anliegen.

Die diesjährige Schultour des unter dem Motto „Hellwach“ ist in Radevormwald an der Sekundarschule erfolgreich gestartet. Die Mitglieder der zwei Bands „Solarjet“ und „Jacksayfree“ reisten schon am frühen Morgen mit zahlreichen Helfer an. In den Stunden den Vormittags stand dann für jede Klasse 6 zwei Stunden ein besonderer Unterricht auf dem Programm: Die Bands stellten sich vor, redeten mit den Schülern über ihre Musik, aber auch ihr eigentliches soziales Anliegen, beantworteten dann Fragen.