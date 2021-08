Wirtschaft in Radevormwald : Gira zum neunten Mal „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“

Radevormwald Derzeit findet die Ausbildung bei Gira unter erschwerten Bedingungen statt. Dennoch steht das Unternehmen bei den Auzubis hoch im Kurs. Der Gebäudetechnikspezialist wurde erneut ausgezeichnet.

So werden die Berufsstarterinnen und -starter ihren Arbeitgeber erst einmal nicht vor Ort am Unternehmenssitz in Radevormwald kennenlernen. Für die Einführungswoche waren die neuen „Azubis“ mit ihren Ausbildern in Veranstaltungsräumen der Lenneper Klosterschänke zusammengekommen. Von dort ging es für einige von ihnen, ausgestattet mit vielen Informationen über die Strukturen und verschiedenen Bereiche bei Gira sowie den notwendigen Arbeitsmitteln, ins Homeoffice beziehungsweise ins Berufsbildungszentrum (BZI) nach Remscheid.