Sport im Oberbergischen Kreis : Bergische Delegation auf dem Weg zu Paralympics

Oberberg Mit dabei in Tokio ist auch Friedhelm Julius Beucher aus Bergneustadt, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Zum zwölften Mal reist er zu den Paralympics.

Weil in diesem Jahr keine oberbergischen Athletinnen und Athleten am Wettkampf teilnehmen, ruhen die Hoffnungen für die Zukunft auf Tischtennis-Spielerin Janina Sommer. Die Lindlarerin hat sich 2019 die Silbermedaille im Rollstuhl-Tischtennis bei der Europameisterschaft in Schweden erkämpft und hat nur sehr knapp die Teilnahme an den diesjährigen paralympischen Spielen verpasst. „Da nur wenige Frauen in meiner Wettkampfklasse spielen, muss ich häufig gegen höherklassige Gegnerinnen antreten, so auch im alles entscheidenden Finale zur diesjährigen Qualifikation“, bedauert die 32-Jährige, die beim Oberbergischen Kreis beschäftigt ist, und fügt sogleich hinzu, dass sie sich bereits auf die Paralympics in Paris vorbereitet.