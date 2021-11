Berufsbörse in Langenfeld : BOB zeichnet besten Ausbildungsbetrieb aus

Berufsbörse in Langenfeld

Langenfeld Seit 2015 verleiht das Team der Berufsorientierungsbörse BOBplus jedes Jahr den „BOB Award“ an besonders kreative und engagierte Aussteller, die junge Menschen über Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Unternehmen informieren.

(RP) Die diesjährige BOB Messe fand im März online statt. Durch die erstmalige digitale Durchführung in November 2020 waren die meisten Unternehmen schon sehr gut mit ihrem Messestand aufgestellt. Dieses Jahr erhielt das Diakoniewerk Weltersbach die Auszeichnung als bester Aussteller.

Für die Pflegeberufe ist es heute besonders schwierig, eine Sprache und Kultur zu kommunizieren, die junge Menschen anspricht und motiviert, einen so persönlichen Beruf auszuüben. Die Jury findet, dass es dem Diakoniewerk Weltersbach gelungen ist, eine Brücke zur Ausbildung in ihrem Seniorendorf zu schlagen, berichtet Hans-Dieter Clauser Vorstandsvorsitzender BOBplus und Andrea Schauf, Vorstandsmitglied und Laudatorin.

Darüber haben sich die Verantwortlichen für die Ausbildungsgewinnung, Rüdiger Jezewski und Jeannine Krey, sehr gefreut. „Wichtig ist uns vor allem, den Beruf der Pflegefachkraft den jungen Menschen näher zu bringen und ihnen eine Chance zu geben, sich bei uns über den Beruf informieren zu können. Nur so kann eine Versorgung unserer Angehörigen oder gar uns selbst, auch in Zukunft, gewährleistet werden,“ so die Gewinner.