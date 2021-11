Leichtathletik : Optimale Bedingungen, top Leistungen

Krefeld Der Leichtathletik-Landesstützpunkt lockt Mädchen und Jungen der Region zum SC Bayer 05 Uerdingen. Der Klub glänzt mit dem besten Kaderstatus seit vielen Jahren. Drei Leichtathletinnen gehören sogar zum höchsten Jugendkader.

Nach dem Abschluss der Leichtathletik-Freiluftsaison wird in den Gremien der Sportverbände gemeinhin bilanziert. Die Jahresbestenlisten werden fertig gestellt und Kaderplätze in Bund und Land müssen neu besetzt werden. Dass Athletinnen und Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen hierbei sehr ordentlich bedacht werden, ist keine Überraschung, sondern war nach den Erfolgen des Sommers zu erwarten. Die gerade erschienenen Kaderlisten des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) für 2022 bestätigen dies nun eindrucksvoll.

Konnte der Landesstützpunkt (LS) Krefeld-Uerdingen bereits in 2021 mit dem besten Kaderstatus seit vielen Jahren aufwarten, so wurde dieser für 2022 noch einmal getoppt. Vor allem die Qualität der Kadersportler beeindruckt. Von den zwölf berufenen Jugendlichen gehören 50 Prozent den Nationalkadern an. In Anna Keyserlingk als DLV-Jahresbeste im Dreisprung der U20, Nele Frisch als drittbeste deutsche U18-Hammerwerferin und Tessa Srumf (in der U20 über 400 m auf Platz sieben) sind drei Athletinnen dem höchsten Jugendkader NK1 (Nationalkader 1) zugeordnet.

Der Stützpunkt im Covestro Sportpark bietet tatsächlich alles, was das Leichtathletikherz begehrt. Die in die Jahre gekommene Kunststoffbahn wird gerade jetzt erneuert und auch die Werferanlage ist an eine neue Stelle des Sportparks auf den ehemaligen Rheinfrankenplatz gerückt und modernisiert worden. Dazu bietet die Leichtathletikhalle mit Sprint-, Sprung-, Wurf- und Krafttrainingsmöglichkeiten eine optimale Indoor-Trainingsstätte nicht nur während der kalten Jahreszeit. Diese Top-Bedingungen in Verbindung mit den Erfolgen der zurückliegenden Jahre blieben natürlich auch in der Region nicht verborgen. Die Strahlkraft des Uerdinger Stützpunktes zog und zieht Talente aus Düsseldorf, Duisburg, Moers, Nieukerk, Kempen, Erkelenz an den Löschenhofweg.