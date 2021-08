Sport in Radevormwald : Sportanlagen bleiben in den Herbstferien geöffnet

Sportanlagen bleiben in den Herbstferien geöffnet

Sport in Radevormwald

Auch die Sportanlage Auf der Brede kann in den Herbstferien genutzt werden. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Nachdem die Sportanlagen bereits in den Sommerferien geöffnet waren, hat die Stadtverwaltung nun beschlossen, die Sportstätten auch in den Herbstferien offen zu lassen.

Die Stadtverwaltung hat beschlossen, die Sporthallen und Sportplätze auch in den Herbstferien (11. bis 22. Oktober) für den Vereinssport zu öffnen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Eine Öffnung dieser städtischen Anlagen gab es bereits in den Sommerferien. Ziel ist es, den Sportvereinen weiterhin den Neustart nach den Schließungen der ersten Monate der Corona-Pandemie zu erleichtern und Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zusätzliche Bewegungsangebote zu unterbreiten.