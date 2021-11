Auch im Kreis Heinsberg : Lieferengpässe haben Folgen für Ausbildungsmarkt

Zwei Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker überprüfen den Motorraum eines Fahrzeugs. Foto: Kandzorra, Christian

Erkelenzer Land Im Kreis Heinsberg zählt das Büromanagement zu den beliebtesten Ausbildungen. Nicht alle Bewerber haben schon eine Stelle gefunden, doch die Chancen sind gut wie nie.

Wie steht es um die Auszubildenden im Erkelenzer Land? Wie viele Bewerber gibt es, wo sind noch Stellen offen? All diese Fragen hat die Agentur für Arbeit Aachen-Düren zu beantworten versucht und die aktuellen Zahlen für die Städteregion Aachen, den Kreis Düren und auch für den Kreis Heinsberg vorgestellt.

Ulrich Käser, der Leiter der Agentur für Arbeit Aachen-Düren, zeichnet insgesamt ein positives Bild für den Ausbildungsmarkt. Zwar sei die Zahl der Bewerber um 5,6 Prozent zurückgegangen, im Jahr zuvor war es allerdings ein Rückgang von mehr als zehn Prozent. Auch die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze ist zurückgegangen, so dass es nun zum Stichtag im September in etwa so viele Interessenten wie Ausbildungsplätze gibt. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeige, dass die Schere zwischen Bewerbern und angebotenen Plätze immer weiter zu gehe, sagt Käser. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, würde es in den kommenden Jahren mehr Stellen als Interessenten geben. Für die Unternehmen bedeutet das ein immer größeres Problem, schon jetzt fehlt es vielerorts an qualifiziertem Nachwuchs. Für diejenigen, die sich für eine Ausbildung entscheiden, ist es hingegen eine komfortable Situation.

Info Neue Wege gewinnen an Bedeutung Soziale Medien Die Jobmessen werden wohl niemals ganz ersetzt werden, doch andere Wege werden immer wichtiger, etwa die sozialen Medien. Fachkräfte Mathias Fuchs von der IHK Aachen richtet einen Appell an die jungen Leute: „Werdet die Fachkräfte von Morgen, die Chancen sind so gut wie nie.“

Zumindest in der Theorie. Denn auch wenn es rein rechnerisch gut aufgehen würde, sind noch einige Bewerber ohne einen Ausbildungsplatz. Auch im Kreis Heinsberg. Da waren zum Stichtag im September noch 72 Bewerber ohne Ausbildungsplatz und gleichzeitig noch 159 Stellen offen. Im vergangenen Jahr hatte sich da eine ganz andere Situation gezeigt, da waren es mehr Bewerber als offene Stellen. Die Zahlen gleichen sich dem Niveau von vor der Corona-Pandemie an.

Diese Erfahrung hat auch Georg Stoffels, Geschäftsführer der Handwerkskammer Aachen, gemacht. Im Kreis Heinsberg hat das Handwerk einen Sprung nach vorne gemacht, 7,5 Prozent mehr Lehrverträge wurden abgeschlossen. Die Delle aus dem Vorjahr sei damit ausgeglichen. „Wir wollen uns künftig wieder an den Zahlen von 2019 orientieren“, betont Stoffels. Eine Besonderheit in diesem Jahr sei der Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse gewesen. So früh wie nie zuvor hätten sich Firmen und Bewerber auf eine Ausbildung geeinigt, zwischen März und Juni waren es 30 Prozent mehr als im Vorjahr – auch das deutet auf den Nachholbedarf hin, den Arbeitgeber und -nehmer nach der Hochphase der Pandemie hatten.

In manchen Branchen ist ein regelrechter Boom ausgebrochen, andere haben einen Rückgang zu vermelden – aus den unterschiedlichsten Gründen. In der Bau-Branche gibt es wie beim Elektro- und Metallhandwerk sowie beim Holzhandwerk einen deutlichen Sprung nach vorne, im Bereich der Friseure und der Körperpflege ist es hingegen ein Rückgang von fast 50 Prozent im Vergleich zu vor Corona.

Die Pandemie hat aber auch Auswirkungen auf die Ausbildungen im Bereich der Kfz-Mechatronik. Das hat mit einer globalen Knappheit sowohl an Rohstoffen als auch an Teilen zu tun. Die weltweiten Lieferengpässe, so die Handwerkskammer, sorgen dafür, dass in der Branche weniger ausgebildet werden kann, im Vergleich zu vor Corona gibt es einen Rückgang von 15 Prozent.

Etwa 3000 Handwerksbetriebe im Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer Aachen waren in diesem Sommer vom Hochwasser betroffen. Dass es trotzdem kaum zu Vertragslösungen kam, sei ein sehr gutes Zeichen, verkündet Stoffels.