Verkehrssicherheit in Radevormwald : Neue Schilder sollen Parksünder abhalten

Die neuen Schilder sollen verhindern, dass beispielsweise LKWs widerrechtlich parken und die Sicht behindern. Foto: Lutz Aldermann

Radevormwald Warnbaken an der Einmündung der Froweinstraße in die Elberfelder-Straße sollten die Gefahrensituation entschärfen, doch sie nutzten nichts – eine wurde sogar umgefahren. Nun probiert die Stadt es anders.

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Anfang Juni hatten sich Bewohner aus der Froweinstraße über die schlechte Sicht an der Elberfelder Straße beschwert. Große LKWs haben damals regelmäßig an der Elberfelder Straße geparkt und die Sicht Richtung Innenstadt versperrt. Das Falschparken auf dem Geh- und Radweg stellt eine Gefahr für Autofahrer, aber auch für Fußgänger und Radfahrer dar.

Früher standen an dieser Stelle Poller, die das falsche Parken an der Elberfelder Straße, direkt vor der Bäckerei, verhinderten. Seit dieser Woche stehen neue Halteverbotsschilder an der problematischen Stelle. Sie grenzen den Bereich ein, der immer wieder von LKWs blockiert wurde und sollen das Problem langfristig lösen.

Die Poller wurden an dieser Stelle nicht wieder aufgebaut, weil sie zu Behinderungen auf dem Fuß- und Radweg führen können. „Die Verkehrsbehörden haben sich damals abgestimmt und die Stelle gemeinsam bewertet. Auf Rad- und Gehwegen sind Poller zu vermeiden, weil sie eine Gefahr, besonders für Radfahrer darstellen. Das Ordnungsamt hat deswegen mit verstärkten Kontrollen an der Elberfelder Straße auf das Problem reagiert“, sagte Jochen Knorz, Leiter des Ordnungsamtes in diesem Sommer. „Das Problem ist nicht zu 100 Prozent in den Griff zu kriegen, aber unsere Kontrollen zeigen Wirkung.“

Da die Kontrollen alleine nicht ausgereicht haben, um die Falschparker nachhaltig zu bekämpfen, stehen nun zwei Halteverbotsschilder an der besagten Stelle. Die Kontrollen will das Ordnungsamt allerdings fortsetzen. „Wir haben die Verkehrssituation lange beobachtet und engmaschig kontrolliert. Die angespannte Situation hat dazu geführt, dass die Halteverbotsschilder aufgestellt wurden. Sie werden sicherlich einige Autofahrer von dem Falschparken abhalten. Die Kontrollen gehen aber weiter“, sagt Marc Bormann aus dem Ordnungsamt. Die vorübergehend aufgestellten rot-weißen Warnbaken, die vor dem Aufstellen der jetzigen Schilder an der Elberfelder Straße standen, hatten leider keine Wirkung gezeigt. Sie wurden von den Kraftfahrern ignoriert – und eine wurde sogar umgefahren.

(trei)