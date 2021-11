Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Große Bühne für erfolgreiche Azubis

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat ihre besten Auszubildenden, Ausbildungsbetriebe, Berufskollegs und Fortbildungsabsolventen geehrt. In diesem Jahr hat die Kammer 5334 Auszubildende geprüft.

Großer Andrang im Kunstwerk in Mönchengladbach: Dorthin hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein zur Ehrung ihrer besten Auszubildenden, Ausbildungsbetriebe, Berufskollegs und Fortbildungsabsolventen geladen. Im Mittelpunkt stand der Nachwuchs. So wie Myriam Linda Ruß. Die 26-Jährige aus Kaarst hat ihre Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin bei der Kaluza Einrichtungen GmbH in Willich absolviert. Aktuell arbeitet sie als Zeichnerin in einer kleinen Schreinerei. Für die nahe Zukunft hat sie eine Weiterbildung zur Technikerin geplant.