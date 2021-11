Verband investiert in eigene Zukunft : Kammer kürt Caritas zum besten Ausbildungsbetrieb

Grevenbroich Zum zweiten Mal in Folge hat die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein den Caritasverband ausgezeichnet. Und nicht nur ihn: Auch ein ehemaliger Azubi wurde für seine Leistungen gewürdigt.

Jungen Menschen eine qualifizierte Berufsausbildung zu ermöglichen, ist für den Caritasverband im Rhein-Kreis nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung, sondern gleichzeitig eine Investition in die eigene Zukunft. Dieses Engagement hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein jetzt zum zweiten Mal in Folge mit der Auszeichnung „Bester Ausbildungsbetrieb“ honoriert. Sie geht an Unternehmen, die einen besonders großen Beitrag zum Erfolg ihrer Auszubildenden geleistet haben.

„Die beiden Auszeichnungen bestätigen unser Ausbildungskonzept“, sagt Beate Katschke. So erhalten die kaufmännischen Azubis während ihrer Ausbildungszeit Einblick in alle zentralen Dienste des Verbandes, wie das Personalmanagement, das Controlling und die Finanzbuchhaltung. „Wir achten auch sehr darauf, dass die Theorie aus der Berufsschule bei uns direkt in der Praxis umgesetzt werden kann“, so Katschke weiter.