Handwerk in Düsseldorf : Karl-Josef Laumann mit Georg-Schulhoff-Preis geehrt

Handwerkskammer-Präsident Andreas Ehlert, Minister Karl-Josef Laumann und Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Kammer. Foto: Handwerkskammer Düsseldorf/Wilfried Meyer

Düsseldorf Die Handwerkskammer würdigte den Einsatz des NRW-Ministers für die Duale Ausbildung. Präsident Andreas Ehlert erinnerte auch an Laumanns Ausbildung zum Maschinenschlosser.

Der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann ist am Donnerstag mit dem Georg-Schulhoff-Preis ausgezeichnet worden. Der NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales nahm die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung in der Handwerkskammer entgegen, pandemiebedingt bei der Vollversammlung und nicht in großem festlichen Rahmen. Der bei der Kammer angesiedelte Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung – Stiftung Georg Schulhoff Preis vergibt die Auszeichnung seit 35 Jahren an „herausragende politische, publizistische, bildungspraktische oder wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet des Beruflichen Bildungswesens“. Zu den Geehrten zählten etwa Jürgen Rüttgers (CDU) und Peer Steinbrück (SPD).

In seiner Laudatio hob HWK-Präsident Andreas Ehlert hervor, dass sich Laumann „wie kaum ein zweiter Politiker für eine starke duale Berufsausbildung in NRW“ einsetze. Ehlert erinnerte an Laumanns Lehre zum und Arbeit als Maschinenschlosser. „Er ist einer der wenigen, die es mit einer dualen Ausbildung in die erste Reihe der Politik geschafft haben.“ Nicht nur dort brauche es mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. „Wir müssen uns gegen eine Entwicklung stellen, in der jeder sein Heil an den Hochschulen sucht.“

Ehlert würdigte Laumanns Einsatz für die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“, welche in NRW als erstem Flächenland zum verbindlichen System der beruflichen Orientierung in Schulen wurde. Mit dem Modernisierungspakt Berufliche Bildung habe Laumann zudem eine „Investitionsoffensive für die überbetrieblichen Bildungsstätten gestartet und die Fördermittel des Landes verdoppelt“. Auch in der Pandemie sei Laumann ein verlässlicher Partner gewesen, etwa aufgrund von Corona-Hilfsprogrammen.