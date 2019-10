Musikensemble in Radevormwald : Feuerwehrorchester feiert Erfolg bei Wettbewerb

Radevormwald Den Musikern unter der Leitung von Federico Ferrari wurde für ihre Leistung in der Oberstufe des Wettbewerbs das Prädikat „Hervorragender Erfolg“ zuerkannt.

Das Feuerwehrorchester Radevormwald hat am vergangenen Sonntag an den 19. Landeswertungsspielen der Feuerwehrmusik NRW in Haltern am See teilgenommen. Für die Leistung in der Oberstufe wurde den Musikerinnen und Musikern das Prädikat „Hervorragender Erfolg“ zuerkannt.