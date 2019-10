Kindergärten in Radevormwald : Personal fehlt – Erzieherin für Kita-Waldgruppe gesucht

Kindergärten in Radevormwald

Radevormwald Die Stadt hat die Stelle neu ausgeschrieben. Doch angesichts des Mangels an Fachkräften rechnet Amtsleiter Jürgen Funke nicht mit einer großen Zahl von Bewerbungen.

Die Bertelsmann-Stiftung hat jüngst vorgerechnet, dass Kitas in Deutschland künftig zunehmend Probleme bekommen werden, weil es an Fachkräften mangelt. 106.000 Erzieher/innen sollen bundesweit fehlen.

In Rade ist laut Schulamtsleiter Jürgen Funke die Besetzung der Stellen in den städtischen Einrichtungen bislang gesichert – allerdings merken die Verantwortlichen auch hier, dass es nicht immer leicht ist, Engpässe auszugleichen. In der jüngsten Ratssitzung war mitgeteilt worden, dass der Waldkindergarten der städtischen Kita Sprungbrett derzeit eine Betreuerin zu wenig hat. Daher müssen vorübergehend andere Erzieherinnen der Einrichtung einspringen.