Kulturkreis Radevormwald : „Good Morning, Boys and Girls“ – Stück über geplanten Amoklauf

Radevormwald Das Westfälische Landestheater aus Castrop-Rauxel führt ein Stück der Schriftstellerin Juli Zeh über einen Schüler auf, der einen Amoklauf plant.

Das Westfälische Landestheater aus Castrop-Rauxel ist am Mittwoch, 9. Oktober, 19.30 Uhr, mit einem Schauspiel von Juli Zeh zu Gast im Bürgerhaus. „Good Morning, Boys and Girls“ heißt das Stück, bei dem es um das Thema Amoklauf geht. Seit den 1990er Jahren sind Amokläufe an Schulen häufiger geworden. Um einige schreckliche Beispiele zu nennen: Am Valentinstag 2018 erschießt der 19-jährige Nikolas Cruz an seiner ehemaligen Schule in Parkland 14 Schüler und drei Erwachsene. Am 11. März 2009 sterben bei einem Amoklauf an einer Realschule in Winnenden 16 Menschen, darunter der Amokläufer. Am 20. April 1999 töten zwei Jugendliche 13 Menschen in der Oberschule von Columbine.