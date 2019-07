Musik in Radevormwald : Feuerwehrorchester sucht Mitspieler für ein Projekt

Radevormwald Für das Wertungsspielen des des Feuerwehrverbandes sucht das Rader Ensemble Verstärkung an Instrumenten wie Klarinette, Oboe, Tuba und Schlagzeug.

Das Feuerwehrorchester in Radevormwald sucht für das kommende Landeswertungspiel des Feuerwehrverbandes Nordrhein-Westfalen projektbezogen Spieler von Klarinetten, Oboe/Englischhorn, Tuba und einen Mallet-Spieler beziehungsweise Schlagzeuger. Dieses Wertungsspiel findet am Sonntag, 29. September, in Haltern am See statt. Wer eines der genannten Instrumente spielt, kann mit dem Rader Feuerwehrorchester dabei sein und mithelfen, dass die Teilnahme ein Erfolg wird. Und natürlich können die „Neulinge“ auch gerne weiterhin gemeinsam mit dem Ensemble Musik machen.