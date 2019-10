Erntedankfest in Önkfeld : Alt und Jung feiern in Önkfeld gemeinsam

Alt und Jung feiern in Önkfeld gemeinsam

Erntedankfest in Önkfeld

Kein Erntedankfest in Önkfeld ohne den Bändertanz. Kinder machten den Senioren im Festzelt damit eine Freude. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald 450 Senioren feierten Erntedankfest in Önkfeld. Auf Einladung der Stadt genossen sie die Stunden im Festzelt. Realschüler waren als Helfer dabei.

Die Logistik für den Seniorennachmittag in Önkfeld, der jährlich auf Einladung der Stadt organisiert wird, ist immens. Karola Johnen setzt die Einladung im Namen der Ökumenischen Initiative um und ist für den Seniorennachmittag mittlerweile unentbehrlich. Sie verschickt nicht nur alle Einladungen, sondern organisiert auch den Transport, den Kuchen und alles andere, das für den Seniorennachmittag ins Festzelt geschafft werden muss. „Ich bin gut organisiert und kenne meine Ansprechpartner. Trotzdem stecken hinter dem gesamten Nachmittag sehr viel Vorbereitung und Engagement“, sagt sie.

Nach über einem halben Jahr Organisation trafen am Montag rund 450 Senioren aus Radevormwald in Önkfeld ein. Einige von ihnen kamen in größeren Gruppen, zugehörig zu Seniorenwohnzentren oder Vereinen, andere kamen alleine und suchten sich vor Ort Gesprächspartner.