Einsatz an der Radevormwalder Stadtgrenze : Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand nach Böckel aus

Radevormwald / Breckerfeld In der Ortschaft Böckel standen Teile eines Gebäudes in Flammen. Es musste eine Wasserförderung aus der Ennepe-Talsperre aufgebaut werden.

In die Ortschaft Böckel, die auf Breckerfelder Gebiet in der Nähe der Grenze zu Radevormwald liegt, mussten am Dienstag mehrere Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr aus der Bergstadt ausrücken. Um 10.22 Uhr war ein Alarm eingegangen, vor Ort sei es zu einem Zimmerbrand gekommen. An der Einsatzstelle angekommen, wurde die Feuerwehr durch den Eigentümer in Empfang genommen, der mitteilte, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befänden. Starker schwarzer Rauch drang aus zwei gekippten Fenstern im ersten Obergeschoss.