Wahrzeichen von Radevormwald : Ein Gartenhaus wird 250 Jahre alt

Bürgermeister Johannes Mans hielt auf den Stufen des Gartenhauses eine Ansprache, die wurde sogleich für die Gäste aus Châteaubriant übersetzt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Im Parc de Châteaubriant steht das älteste Gebäude der Stadt. Der Geburtstag des Rokoko-Gebäudes wurde nun gefeiert. Dazu waren auch Gäste aus der französischen Partnerstadt eingeladen.

Wenn Gebäude ein hohes Alter erreichen – und 250 Jahre sind fraglos ein sehr hohes Alter –, dann ist oftmals ein Quäntchen Glück mit im Spiel. So auch beim wohl beliebtesten Fotomotiv der Stadt auf der Höhe, dem Gartenhäuschen im Parc de Châteaubriant, das im Jahr 1772 erbaut worden ist. Diejenigen, die über die Stadtgeschichte ein wenig Bescheid wissen, werden sich an ein Jahr erinnern, das 20 Jahre nach dem Jahr 1772 datiert. Denn 1802 wütete in Radevormwald der große Stadtbrand, dem sehr viele Gebäude zum Opfer gefallen sind. Darunter wäre vermutlich auch das Rokoko-Gartenhäuschen gewesen – wenn es sich nicht außerhalb der Stadtmauern befunden hätte. Deswegen ist das stilvolle und irgendwie pittoresk wirkende Gebäude heute das älteste Gebäude der Stadt auf der Höhe.

Gefeiert wird rund um das Weinfest, am Sonntagmorgen. Denn zu diesem Anlass befindet sich eine Delegation aus der Radevormwalder Partnerstadt Châteaubriant – und da sich das Gartenhäuschen seit 1986 im gleichnamigen Park befindet, haben Bürgermeister Johannes Mans und Vertreterinnen und Vertreter der Heimat- und Verkehrsverein zu einer kleinen „Geburtstagsfeier“ für das historische Gartenhäuschen eingeladen. Leider haben die Veranstalter weder so schönes Wetter wie etwa am Samstag spendiert bekommen, dunkle Wolken verdecken den Himmel, aber immerhin bleibt es trocken, noch ein Mikrophon für die beiden Ansprachen mitgebracht. So ist es nicht ganz einfach Mans und Ursula Mahler vom Heimat- und Verkehrsverein zu verstehen.

Info Ausstellung noch bis Mitte August zu sehen Ausstellung Das Heimatmuseum in Radevormwald ist das „historische Gedächtnis“ der Stadt. Dort ist noch bis Dienstag, 16. August, eine Ausstellung über das historische Gartenhäuschen, das älteste Gebäude Radevormwalds zu sehen. Öffnungszeiten Das Heimatmuseum ist sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet, Sonderführungen sind nach Vereinbarung möglich. Kontakt Heimatmuseum, Hohenfuhrstraße 8, 42477 Radevormwald, E-Mail: heimatmuseum@radevormwald.de heimatmuseum-radevormwald.de

Dabei ist das sehr interessant, was die beiden erzählen. Mans betont, dass der „Familientag mit unserem Besuch aus Frankreich im Herzen unserer Stadt“ gefeiert werde, weil der Park die Städtepartnerschaft repräsentiere. „Wir feiern an diesem Wochenende 250 Jahre Gartenhäuschen und 40 Jahre Städtepartnerschaft“, sagt Mans. Dieses gemeinsame Festwochenende sei eine gute Möglichkeit, die Geschichten beider Städte gemeinsam zu teilen und zu erleben.

Möglich ist das auch im Heimatmuseum, in dem noch bis Dienstag, 16. August, zu den Öffnungszeiten des Museums eine Ausstellung mit allen Hintergründen rund um die Geschichte des ehrwürdigen Gartenhäuschens zu erleben ist. Im weiteren Verlauf des Fests werden die französischen Besucher den Weg auch noch in das Heimatmuseum finden.

Ursula Mahler spricht in einer, übrigens Satz für Satz von Kerstin Fink vom Heimat- und Geschichtsverein übersetzten, Ansprache ausführlich über die Geschichte des altehrwürdigen Gebäudes. „Das Gebäude wurde seinerzeit von Generation zu Generation weitervererbt, war allerdings nie für die Öffentlichkeit zugänglich. Wenn man sich das Haus ansieht, kann man davon ausgehen, dass die Erbauer wohlhabend waren“, sagt Ursula Mahler. Von den damaligen Fürstenhöfen habe man von solcherlei Gartenhäusern erfahren und das Radevormwalder in dieser Tradition gebaut. „Man liebte das Gemütliche, saß am Abend und an den Wochenenden dort zusammen und erzählte Tratsch und Geschichten“, sagt Ursula Mahler.

Das Gartenhäuschen, so privat es auch genutzt worden sei, habe eine bewegte Geschichte. Denn der Stadtbrand von 1802 sei nicht die einzige Feuersbrunst gewesen, die es wegen seiner vorteilhaften Lage überlebt habe. „Drei waren es insgesamt“, sagt Ursula Mahler.