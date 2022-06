Hilfsaktion in Radevormwald : Pakete packen für die Ukraine

Radevormwald In den Räumen der Firma Glow 2B werden Hilfsgüter vorbereitet, in Rahmen einer Aktion des Bundes Freier evangelischer Gemeinden. Auch ein Landtagsabgeordneter packte mit ein.

Ziel dieser Aktion ist es, Pakete mit Lebensmitteln zu packen und über die Katastrophenhilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in die Ukraine sowie benachbarte Länder zu schicken, in denen Flüchtlinge angekommen sind. „Solche Lieferungen sind bereits – nicht nur aus unserer Region – erfolgt“, teilt Gerhard Mosner für die Freie evangelische Gemeinde im Radevormwalder Ortsteil Grafweg mit.

In einer besonderen Aktion wurden von Spenden Lebensmittel gekauft und von engagierten Helfern in der vergangenen Woche im Lager der Firma Glow2B in Radevormwald gepackt. Etwa 20 Helfer, unter anderem mit Beteiligung des SPD-Landtagsabgeordneten Sven Wolf, packten an zwei Abenden rund 1300 Pakete. Genommen wurden haltbare Lebensmittel wie Konserven, Knäckebrot, Zwieback, Fischdosen, Tee, Suppentüten und Brühwürfel.