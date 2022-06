Brand in Düsseldorf-Bilk : Feuer in Halle von Autowerkstatt - großer Sachschaden

Düsseldorf In einer Autowerkstatt in Düsseldorf-Bilk ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ersten Einschätzungen zufolge entstand ein hoher Sachschaden.

Zu einer brennenden Autowerkstatt in Düsseldorf-Bilk ist die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag gerufen worden. „Als die ersten Einsatzkräfte an der Himmelgeister Straße eintrafen, stand die Halle der Werkstatt in Vollbrand“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Es kam bei dem Brand zu einer starken Rauchentwicklung. „Zum Glück hatten alles Anwohner ihre Fenster geschlossen“, sagte der Sprecher. So habe es im Umfeld keine verrauchten Wohnungen gegeben. Durch den umgehend eingeleiteten Löschangriff habe eine weitere Brandausbreitung verhindert werden können.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort. Etwas schwierig gestaltete sich der Einsatz, weil die Werkstatt in einem Hinterhof liegt und der große Leiterwagen erst durch eine gerade passende Toreinfahrt manövriert werden musste. „Solche Hinterhofbebauungen sind schon immer eine Herausforderung bei Löscharbeiten“, sagte der Sprecher.

In der ausgebrannten Halle stand laut Sprecher ein Auto. Insgesamt sei ein hoher Sachschaden entstanden, eine genaue Summe sei aber noch nicht zu beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

