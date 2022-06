Verwaltung in Radevormwald : Wirtschaftsförderin zieht vorläufige Bilanz

Radevormwald Marie Steinhauer hat bei Vor-Ort-Terminen viele Gespräche mit den örtlichen Unternehmen geführt, um sich neue Ansprechpartnerin vorzustellen.

Im Oktober 2021 hat Marie Steinhauer das Amt als Wirtschaftsförderin der Stadt Radevormwald angetreten. Zuvor hatte sich die damals 29-Jährige als Quartiermanagerin in den Wupperorten profiliert – eine Aufgabe, die sie im Dezember 2020 übernommen hatte. In der jüngsten Ratssitzung zog Steinhauer eine vorläufige Bilanz der ersten Monate ihrer neuen Tätigkeit.

Drei Grundstücksverkäufe in größerer Millionenhöhe seien in dem genannten Zeitraum eingespielt worden. „Es gibt nun noch eine freie Industriefläche in der Größe von 6790 Quadratmetern“, sagte die Wirtschaftsförderin. Wichtig in der näheren Zukunft werde die Entwicklung des Gebietes Feldmannshaus werden.