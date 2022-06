Warnung des Ordnungsamtes im Oberbergischen Kreis : Dubiose Teerkolonne ist in Radevormwald unterwegs

Dubiose Teerkolonne ist in Radevormwald unterwegs

Mit solchen Fahrzeugen sind die „Teer-Families“ immer wieder im Bergischen unterwegs. Dieses Bild entstand vor neun Jahren in Leverkusen. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Radevormwald / Oberberg In der Ortschaft Heidersteg waren die illegalen Wanderarbeiter am Werk. Die Behörden warnen vor Abzocke bei dem „Haustürgeschäft“.

Das Ordnungsamt des Oberbergischen Kreises warnt vor einer illegalen Teerkolonne, der sogenannten „Teer-Family“. In den vergangenen Tagen sind die Wanderarbeiter in der Radevormwalder Ortschaft Heidersteg aufgetaucht. Ein Team von zwölf Arbeitern hatte dort einen privaten Parkplatz geteert. Die meisten dieser Teerkolonnen stammen aus Großbritannien oder Irland .

Das Haustürgeschäft läuft fast immer nach dem gleichen Schema ab: Die Arbeiter erklären, dass sie von Asphaltierungsarbeiten in der Nähe (zum Beispiel auf der Autobahn) noch Teer oder Bitumen übrig behalten hätten. Den könnten sie daher jetzt günstig anbieten. Da die Preise entsprechend verlockend sind, fallen immer wieder Hauseigentümer darauf herein – trotz zahlreicher Warnungen in den Medien.