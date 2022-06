Politik in Radevormwald : Stadt sichert sich Zuständigkeit über Vergabe – UWG-Antrag abgelehnt

Politik in Radevormwald

Die Verwaltung kann mit der Änderung der Hauptsatzung die Vergabe an sich ziehen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Radevormwald Der Antrag der UWG-Fraktion fand trotz einiger Unterstützer keine Mehrheit. Doch auch Vertreter von FDP, AL und AfD bemängelten mangelnde Transparenz.

Die Stadtverwaltung hat sich in der jüngsten Ratssitzung mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, die Hauptsatzung zu ändern, so dass die Zuständigkeit von Vergaben vollständig auf die Verwaltung übertragen wird. Damit sollen die Prozesse vereinfacht und „verschlankt“ werden, begründet die Verwaltung die Änderung.

Das Vorhaben war bei mehreren Fraktionen auf Skepsis gestoßen. So hatten die Ratsmitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) den Antrag gestellt, einen neuen Vergabeausschuss ins Leben zu rufen. Ansonsten, so die Befürchtung der UWG, gebe es bei den Ausgaben zu wenig Transparenz. Anstatt die Haushaltskompetenzen der einzelnen Fachausschüsse einzugrenzen, könne mit dem neuen Ausschuss alles gebündelt werden. „Das bisherige Berichtswesen ist nicht ausreichend, um dem Rat dessen Überwachungsaufgabe zu ermöglichen“, hatte die UWG-Fraktion in ihrem Antrag erklärt und darauf hingewiesen, dass andere Städte im Oberbergischen Kreis wie Wipperfürth und Marienheide nach einer vergleichbaren Änderung ihrer jeweiligen Hauptsatzung wieder zur vorigen Lösung zurückgekehrt seien.