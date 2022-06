Feuerwehreinsatz an Kampers Mühle : Ein Stück Ur-Grevenbroich in Flammen

Foto: Kandzorra, Christian 8 Bilder Brand in der Grevenbroicher Mühle Kamper

Grevenbroich Am Sonntagabend ist in der Kampers Mühle gegenüber des Standesamtes ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Dabei wurden weite Teile einer Lagerstätte für Maschinen und Motorräder zerstört. Die Löscharbeiten waren riskant.

Es ist ein Stück Stadtgeschichte, das am Sonntagabend in Flammen aufgegangen ist: In der früheren Mühle Kamper an der Erft ist ein Feuer ausgebrochen, konkret im mittleren Teil des Gebäudekomplexes, der der Aufschrift auf dem Zufahrtstor zufolge dem Jahr 1273 entstammt. Bei dem Brand wurden weite Teile des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses zerstört. Dabei handelte es sich um Räume, in denen früher Getreide gelagert war und die bis jetzt als Lagerstätte unter anderem für Maschinen und historische Motorräder gedient haben sollen.

All das ist am Sonntag ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz und mit geschätzt 120 Kräften fast aller Grevenbroicher Einheiten sowie Feuerwehren aus Nachbarstädten vor Ort. „Gegen 20.20 Uhr haben mehrere Anrufer den Brand der ehemaligen Mühle gemeldet“, sagt Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn. „Deshalb sind in kurzer Zeit sehr viele Kräfte alarmiert worden.“ Wie sich später herausstellte, war die hohe Zahl der Einsatzkräfte auch nötig, denn: Die Löscharbeiten stellten die Feuerwehr vor eine große Herausforderung.

Info Denkmalgeschützte Mühle an der Erft Geschichte Die heutige Mühle Kamper ist im Jahr 1273 zum ersten Mal schriftlich erwähnt worden. Bis zum Jahr 2006 wurde dort Mehl produziert. Nutzung Seitdem wird der Gebäudekomplex an der Erft anderweitig genutzt – als Lagerstätte und zur Stromerzeugung aus Wasserkraft. Die Mühle soll Strom für bis zu 166 Haushalte liefern. Denkmalschutz Die Mühle ist denkmalgeschützt und zählt zu den beliebtesten Fotomotiven der Stadt.

Anders als bei fast allen gewerblich genutzten Objekten im Stadtgebiet lagen den Einsatzkräften keinerlei Gebäudepläne vor. Sie mussten sich in dem historischen Komplex zunächst ohne Hilfe zurechtfinden – und das bei Feuer und dichtem Rauch. „Für die ersten Kräfte vor Ort war das ein Blindflug“, sagt Kuhn. Später konnte der Eigentümer der Mühle auf einem Papier skizzieren, wie die Räume angeordnet sind.

Die schlechte Sicht war jedoch nicht das einzige Problem, vor dem die Feuerwehrleute standen. Sie mussten sich beeilen, weil in dem Gebäude viel Holz verbaut ist – ein Baustoff, der in Teilen Jahrhunderte trocknen konnte. „Wie Zunder“, sagt Kuhn. So galt es, ein Übergreifen der Flammen auf einen alten Lagerturm, auf ein Holztreppenhaus sowie auf ein benachbartes Wohnhaus zu verhindern. In dem Wohnhaus befanden vier Menschen, die den Brand rechtzeitig bemerkt hatten und sich ins Freie begaben. In der Mühle selbst hielt sich niemand auf. „Der Sachschaden dürfte in die Tausende gehen“, sagt ein Bewohner des vor den Flammen bewahrten Wohnhauses. Der Fernfahrer hatte den Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr gerufen, als er dabei war, seinen vor dem Haus geparkten Lkw für eine Tour nach Italien vorzubereiten, zu der er am nächsten Morgen aufbrechen wollte. Zu dem Gebäudekomplex zählt auch ein Unterstand für einen Oldtimer, der von Ruß überdeckt wurde.

Das eigentliche Feuer war rund eine Stunde nach Eintreffen der Retter unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten sollten aber bis etwa 23.30 Uhr andauern. Zum Einsatz kam dafür auch eine Drohne der Feuerwehr Jüchen, die gegen 21.30 Uhr genau wie die Feuerwehr Rommerskirchen zur Einsatzstelle gerufen wurde. „Auch, weil wir zu diesem Zeitpunkt nicht abschätzen konnten, wie lang der Einsatz noch dauern würde“, sagt Sprecher Thomas Kuhn. Ein Knackpunkt: die Versorgung mit Atemschutzgeräten, ohne die ein Betreten der Brand-Räume nicht möglich war. „Wir haben sehr viele Atemschutzgeräteträger gebraucht“, berichtet Kuhn. Etwa zehn Trupps – 20 Kräfte – seien mit den Flaschen, in denen sich je 1800 Liter komprimierte Atemluft befindet, ins Innere gegangen und hätten gelöscht. „Bei schwerer Arbeit kann es sein, dass die Atemluft einer Flasche nur 15 Minuten reicht“, sagt Kuhn, der auch erklärt: „Grundsätzlich gilt, dass wir für den Rückweg die doppelte Zeit einplanen.“ Das heißt beispielsweise: Fünf Minuten Zeit, um im Objekt zu löschen, und zehn Minuten Zeit, um das Objekt sicher zu verlassen.