Politik in Radevormwald : „Hürxthal“ soll auch für Jugend genutzt werden

Radevormwald Nach dem Eindruck der AL-Fraktion ist die Begegnungsstätte oft ungenutzt. Hier biete sich eine Chance, für die Jugend in Rade einen Treffpunkt zu schaffen, meint der Fraktionvorsitzende Rolf Ebbinghaus.

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) schlägt vor, dass die Begegnungsstätte „Hürxthal“ am Schlossmacherplatz künftig auch von jungen Menschen genutzt werden kann. In einem Antrag für die kommende Ratssitzung bittet die Fraktion die Verwaltung, zu prüfen, „wie den Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr im Hürxthalhaus Begegnungszeiten eingeräumt werden könnten“. Angedacht seien zwei Nachmittage bzw. Abende, die zunächst auch durch Sozialarbeiter begleitet werden müssten.

Soweit man wisse, sei das „Hürxthal“ zu vielen Zeiten ungenutzt. Anderseits fehle den älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Radevormwald seit Jahren ein innenstadtnaher, nicht-kommerzieller Treffpunkt. „Deshalb halten wir es für geboten, in diesen Räumlichkeiten den Jugendlichen ein Angebot zu unterbreiten“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. In einer Pressemitteilung führt er die Absicht seiner Fraktion noch weiter aus: „Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der Radevormwald Politik, dass Sie die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt betrachtet. Hier herrscht möglicherweise immer noch der Gedanke vor, dass sich um die Freizeit von Kindern und Jugendlichen vor allem die Vereine zu kümmern haben.“ So wichtig die Arbeit der Vereine auch sei, „daneben gehört gleichberechtigt ein Angebot für Kinder und Jugendliche, die sich nicht in Vereinen binden möchten“.