Radevormwalder pocht auf Gültigkeit : Ohne gültigen „Lappen“ erwischt

Radevormwald 40-jähriger Radevormwalder wird zu einer Geldstrafe 1200 Euro verurteilt.

Mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln steht ein 40-jähriger Radevormwalder ganz offensichtlich auf Kriegsfuß. In seinem Vorstrafenregister taucht „Schwarzfahren“ wie auch das Erschleichen von Leistungen gleich mehrfach auf. Nach der jetzigen Gerichtsverhandlung am Wipperfürther Amtsgericht kommt nun noch eine Geldstrafe für das Fahren ohne Führerschein hinzu.

Die Polizei hatte den dreifachen Familienvater aus Aserbaidschan im Dezember 2018 auf der Rader Straße in Remscheid kontrolliert, als er am Steuer eines Pkw unterwegs war. Einen Führerschein konnte er jedoch nicht vorzeigen. „Den habe ich verloren“, gab der Angeklagte an. Trotz der Verwarnung durch die Polizisten hatte er seine Fahrt nur 15 Minuten später fortgesetzt und wurde dabei erneut erwischt.