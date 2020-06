Karneval 2020/2021 : Düstere Prognosen für die Session

Ob die Stimmung beim „Kunterbunten Bürgerhaus“, das Anfang 2021 stattfinden soll, so gut sein wird wie hier im vorigen Jahr, steht in den Sternen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Karneval leidet unter der Corona-Krise. Obwohl es noch einige Monate dauert, bis die nächste Session startet, rechnen die Radevormwalder Jecken mit Absagen und Einschränkungen.

Obwohl der Start der nächsten Session noch einige Monate dauert, leidet der Karneval schon jetzt unter der Corona-Krise. Sommerfeste und Jahreshauptversammlungen mussten abgesagt werden, Garden trainieren nicht mehr. Auch in Radevormwald fallen die Prognosen für die fünfte Jahreszeit düster aus. Der Verband Rheinisch Bergisch Märkischer Karnevalsgesellschaften Wuppertal hat bereits Ende April verkündet, dass es keine „normale Session 2020/2021 geben wird“. Der Karneval wird nicht nur durch Corona-Einschränkung gelähmt, sondern auch durch die Angst vieler Jecken. Denn der Gedanke an Menschenmassen, Schunkeln und volle Räume hat jetzt einen bitteren Beigeschmack.

Thomas Lorenz, Gründungsmitglied und der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ kann diese Bedenken verstehen. „Karneval wird in einigen Bereichen Deutschlands mit dem Ausbruch der Pandemie verbunden. Ausgelassenes Feiern, so wie wir es kennen, wird bestimmt noch nicht möglich sein“, sagt er mit Blick auf die Session. Dirk Finger, der Präsident von „Rua Kapaaf“ sollte eigentlich Adjutant einer befreundeten Karnevalsgesellschaft werden. „Die haben bereits abgesagt“, weiß Thomas Lorenz. Der Kartenvorverkauf für die großen Veranstaltungen von „Rua Kapaaf“ pausiert im Moment. Das „Kunterbunte Bürgerhaus“ 2021 war bereits am Anfang des Jahres ausverkauft, und für die „Kölsche Weihnacht“ wurde etwa die Hälfte aller Karten verkauft. Thomas Lorenz befindet sich im Gespräch mit den Paveiern, die am 29. November ins Bürgerhaus kommen sollen. „Der Vorverkauf ruht, bis wir wissen, ob und in welchem Umfang die Kölsche Weihnacht stattfinden kann.“