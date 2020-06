Finanzen von Radevormwald : Stadt berechnet mögliche Corona-Verluste

Radevormwald Ein Rückgang bei den Gewerbesteuern um mehr als vier Millionen Euro ist nicht ausgeschlossen. Auch die Anteile der Kommune an Einkommens- und Umsatzsteuer werden voraussichtlich geringer ausfallen. Eine Erhöhung der Kreisumlage ist auch nicht auszuschließen.

Volker Uellenberg, der Leiter der Kämmerei, hatte bereits in der vergangenen Woche die aktuellen Verluste im Haushalt mit rund drei Millionen Euro beziffert. Was die Einnahmen aus der Gewerbesteuer betrifft, die bereits vor der Corona-Pandemie zurückgegangen waren, so rechnet man im Rathaus mit einem Ausfall von bis zu rund 4,5 Millionen Euro. Der Haushaltsplan für 2020 geht eigentlich von einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 14.900.000 Euro aus. Der tatsächliche Stand zum 4. Juni beträgt 12.540.000 Euro, das sind 2.360.000 Euro weniger als geplant.

Die Stadt geht davon aus, dass sich die Pandemie auch bei den Zuweisungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bemerkbar machen wird. „Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt in normalen Zeiten rund 11.500.000 Euro“, heißt es in der Ratsvorlage. Gerechnet werde mit einem möglichen Ausfall in Höhe von bis zu 3.500.000 Euro. Bei der Umsatzsteuer – hier wird von einem Gemeindeanteil von 2.440.000 Euro ausgegangen – rechnet die Verwaltung mit einer Verminderung der Einnahmen in Höhe von bis zu 730.000 Euro.