Gesundheit : Wieder Kuren im Mutter-Kind-Haus

Goch Gocher Kurhaus freut sich nach langer Corona-Pause auf neue Gäste. Neustart am 18. Juni unter besonderen Bedingungen. Zeit für eigenes Pixi-Buch, das den Kleinen die Abstandsregeln erklärt, genutzt.

Am 4. April hatte das Marianne-van-den-Bosch-Haus in Goch als letzte Kurklinik in NRW coronabedingt seine Türen geschlossen. Drei geplante Reha-Maßnahmen musste Leiterin Katrin Hell absagen. Jetzt ist alles für den Neustart am 18. Juni vorbereitet und sie freut sich mit ihrem Team auf die neuen Gäste. Kuren sind ab sofort wieder möglich. Allerdings haben unter den vorgegebenen Schutzbedingungen nur 13 Frauen mit 23 Kindern in der Gocher Klinik eine Zusage bekommen können, sonst sind es 25 mit bis zu 36 Kindern. Dabei ist für Hell klar, dass gerade nach den vergangenen Wochen eine Kur für sie dringender denn je wäre.