Polizei im Oberbergischen Kreis Sieben Prozent mehr Verkehrsunfälle

Wenig erfreut zeigt er sich auch über die gestiegene Zahl von Fahrerfluchten. In 1359 Fällen entfernten sich Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort (2021: 1240 Fälle). Allerdings sei die Aufklärungsquote hier mit nahezu 50 Prozent hoch. „Bei den Fahrerfluchten mit Personenschäden liegt die Quote sogar bei etwa 78 Prozent, das ist der höchste Wert in NRW“, sagte der Landrat. Dies sei ein Beleg für die hervorragende Arbeit der oberbergischen Polizei. Schaut man sich die Verteilung der Unfälle auf die einzelnen Städte und Gemeinden an, so zeigt sich, dass Radevormwald nach Gummersbach (536) und Wipperfürth (251) mit 213 Unfällen auf Platz 3 der Statistik steht (ohne Bagatellunfälle). Im Jahr 2021 gab es in der Bergstadt mit 201 weniger Unfälle, allerdings hatte Radevormwald damals den unrühmlichen zweiten Platz hinter der Kreisstadt. Unverändert geblieben ist dagegen von 2021 auf 2022 mit 66 Fällen die Zahl der Unfälle mit Personenschaden in Radevormwald.