Trommelzauber an der KGS Lindenbaum in Radevormwald Die zusammenschweißende Kraft der Rhythmen

Das Spielen auf der Trommel kann meditativ sein, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Wenn 180 Kinder in einer Turnhalle wie wild auf das gespannte Fell schlagen, schallen die Geräusche nämlich zunächst chaotisch und unkontrolliert. Doch mit der richtigen Anleitung fügen sich die Schläge schon bald, nach und nach, in einen gemeinsamen Rhythmus ein. Gemeinsam im Takt trommeln oder im Dialog, nach einem kurzweiligen Workshop beim Team des Projekts „Trommelzauber“ hatten die Erst- bis Viertklässler der Katholischen Grundschule Lindenbaum die Grundlagen des Schlaginstruments erlernt und waren bereit für ein großes Mitmach-Konzert vor Publikum. In der kleinen Turnhalle an der Bredderstraße hatten sich zahlreiche neugierige Mütter und Väter sowie einige Geschwisterkinder eingefunden, um der Magie beizuwohnen.