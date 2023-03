Eisenbahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal Studie zur Bahn wird vorgestellt

Bereits im November 2022 hatte die Radevormwalder Verwaltung angekündigt, dass die Machbarkeitsstudie im Frühjahr vorgestellt werden soll. Nun ist es soweit: In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, und Verkehr am Mittwoch, 8. März, wird das Büro Ederlog der Politik die Ergebnisse vorstellen. Bahnfreunde in der Region wird das zweifellos interessieren – der Tagesordnungspunkt ist öffentlich. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5.