Musikschule Radevormwald : Proben für das Weihnachtssingen laufen

Manuela Leven am Klavier probt in der Musikschule mit dem Projektchor für das Weihnachtssingen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Projektchor der Musikschule Radevormwald probt seit kurzem wieder. Auf das Weihnachtssingen auf dem Marktplatz an Heiligabend freuen sich alle.

Von Flora Treiber

Seit zwei Wochen trifft sich der Projektchor der Radevormwalder Musikschule wieder regelmäßig. Derzeit wird für das Weihnachtssingen auf dem Marktplatz geprobt, das Heiligabend um 23.15 Uhr starten soll. Nach 20 Monaten ohne Chorprobe waren die Stimmen der Hobbysänger zwar etwas eingerostet, aber das hat sich bereits gelegt.

Detlev Hoffmann, Dozent an der Musikschule für Klarinette, dirigiert und leitet den Chor. Er hat die Stimmen der Männer und Frauen wieder aufgewärmt. „Wir steigen immer mit leichten Aufwärmübungen in eine Probe ein. Ich versuche, die Sängerinnen und Sänger abzuholen – egal auf welchem Stand sie sind“, sagt der Dirigent. Die unterschiedlichen Vorkenntnisse im musikalischen Bereich stellen die Herausforderung, aber auch den Charme eines Projektchores dar. Einige Teilnehmer haben noch nie in einem Chor gesungen, andere haben jahrelange Erfahrung und spielen auch selber ein Instrument und können Noten lesen. Beteiligen können sich alle Radevormwalder, die Freude am Singen und an einem gemeinsamen Projekt haben.

INFO Proben finden jeden Montag statt Proben Der Projektchor der Radevormwalder Musikschule trifft sich jeden Montag ab 19.15 Uhr in der Musikschule an der Hermannstraße in einem Unterrichtsraum im ersten Obergeschoss. Der Eingang ist über den Parkplatz zu erreichen, der zwischen Sekundarschule und Theodor-Heuss-Gymnasium liegt. Chorleiter Detlev Hoffmann ist Dozent an der Musikschule und ist telefonisch unter ☏ 0157 74911545 zu erreichen. Das Weihnachtssingen auf dem Marktplatz beginnt an Heiligabend um 23.15 Uhr.

Der Projektchor der Musikschule wurde 2018 gegründet, nachdem sich der Radevormwalder Männerchor aufgelöst hatte. Der Männerchor hat das Weihnachtssingen traditionell übernommen, diese Tradition führt der Projektchor fort. Wie es auch der Männerchor über Jahre gemacht hat, stimmt auch der Projektchor an Heiligabend, wenn die Glocken um Mitternacht läuten, das Weihnachtslied „Oh du fröhliche“ an. Daran sind die Rader gewöhnt, darauf fiebern sie hin.

Das 45-minütige Programm am 24. Dezember besteht aus modernen und klassischen Stücken. Detlev Hoffmann arbeitet derzeit an der Auswahl der Lieder. „Ich will das Programm mit instrumentalen Darbietungen auflockern. Vielleicht spiele ich Klarinette, oder gewinne andere Musiker für den Auftritt an Heiligabend.“

Er war am Montag froh, dass der Projektchor wächst. Angefangen hat der Chor vor zwei Wochen mit zehn Sängern, die bereits in den vergangenen Jahren mit dabei waren. In dieser Woche kamen bereits 15 Teilnehmer zu der Probe. „Wir brauchen mindestens 15 Teilnehmer, damit es sich lohnt, die Bühne aufzubauen“, sagt Detlev Hoffmann. Begleitet werden die Chorproben von Manuela Leven am Klavier, auch sie ist Dozentin an der Musikschule.

Nicole Sperlich war in dieser Woche zum ersten Mal bei einer Probe des Projektchores. „Ich habe online von dem Projekt gelesen und war total begeistert. Ich finde, dieses Projekt und das Weihnachtssingen auf dem Marktplatz sollte man unterstützen“, sagt sie. Als Kind hat sie in Chören gesungen, außerdem arbeitet sie als Klavierlehrerin. In Radevormwald wohnt Nicole Sperlich erst seit einigen Monaten. „Der Chor ist für mich eine tolle Möglichkeit, um Menschen zu treffen und die Stadt kennenzulernen.“ Die einzige Voraussetzung, die man für die Teilnahme an den Chorproben benötigt, ist ein aktueller 3G-Nachweis.